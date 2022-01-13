ОБСЄ заявила про скупчення техніки окупантів на Донбасі: є "Гради", міномети, танки й гаубиці
Окупаційні війська утримують десятки одиниць військової техніки на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ виявили танки, "Гради", міномети, гаубиці й гармати
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Окупанти розмістили військову техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Серед неї - 67 танків, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат і 3 міномети.
На полігоні поблизу н.п. Круглик окупаційні війська розмістили 30 танків. З них 14 одиниць - це танки типу Т-64 і 10 танків Т-72Б - виявив безпілотник ОБСЄ. Ще 6 танків невстановленого типу в цьому ж районі виявив патруль ОБСЄ
Безпілотник ОБСЄ виявив три реактивні системи залпового вогню "Град" окупанти розмістили на полігоні біля н.п. Мирне недалеко від Луганська.
На полігоні поблизу н. п. Мирне окупанти розмістили 8 самохідних гаубиць "Гвоздика" (122 мм), 12 буксируваних гаубиць "Жаба" (122 мм), 6 протитанкових гармати "Рапіра" (120 мм), 3 міномети "Сани" (120 мм) і 37 танків (Т-64 - 29 од., Т-72 - 8 Од.).
У цьому ж районі ОБСЄ виявила 53 бойові броньовані машини.
- Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.
- Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну.
- США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону.
- Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляють про переміщення потягами військових машин з Далекого Сходу Росії на Захід.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе