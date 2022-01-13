ОБСЄ заявила про скупчення техніки окупантів на Донбасі: є "Гради", міномети, танки й гаубиці

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Окупанти розмістили військову техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Серед неї - 67 танків, 20 гаубиць, 6 протитанкових гармат і 3 міномети.

На полігоні поблизу н.п. Круглик окупаційні війська розмістили 30 танків. З них 14 одиниць - це танки типу Т-64 і 10 танків Т-72Б - виявив безпілотник ОБСЄ. Ще 6 танків невстановленого типу в цьому ж районі виявив патруль ОБСЄ

Безпілотник ОБСЄ виявив три реактивні системи залпового вогню "Град" окупанти розмістили на полігоні біля н.п. Мирне недалеко від Луганська.

На полігоні поблизу н. п. Мирне окупанти розмістили 8 самохідних гаубиць "Гвоздика" (122 мм), 12 буксируваних гаубиць "Жаба" (122 мм), 6 протитанкових гармати "Рапіра" (120 мм), 3 міномети "Сани" (120 мм) і 37 танків (Т-64 - 29 од., Т-72 - 8 Од.).

У цьому ж районі ОБСЄ виявила 53 бойові броньовані машини.