Про це повідомляє у Telegram пресслужба Луганської ОВА.

"Днями на Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися. ... Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, росіяни обіцяють населенню взимку встановити обладнання для запуску опалення у великих містах, проте водночас кажуть про облаштування пунктів обігріву. Крім того, з різних регіонів РФ окупанти спрямовують на Луганщину аварійні бригади.

"Коли вони приїдуть і що будуть робити в промерзлій землі Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька – невдовзі стане відомо. Тим часом в Сєвєродонецьку почали розглядати питання організації мобільних пунктів обігріву. Чекають на опалення з рф та все одно збираються облаштувати палатки", - зазначає ОВА.

Також військова адміністрація Луганщини повідомляє, що загарбники вивозять людей із зазначених міст - нібито до соціальних установ.

"Так, за першу половину листопада з вищеназваних міст туди поїхало 111 осіб", - йдеться у повідомленні.

Раніше Луганська ОВА повідомила, що мобілізованим на окупованій Росією Луганщині загарбники видають форму, зняту з убитих.

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