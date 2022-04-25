Обстріл Росією Вінниччини: 5 людей загинули, 18 зазнали поранень
У понеділок, 25 квітня, внаслідок ракетного обстрілу Росією транспортної інфраструктури у Вінницькій області загинули 5 людей, ще 18 було поранено
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Вінницької обласної прокуратури.
"Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об'єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено", - йдеться у повідомленні.
За фактом обстрілу розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
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