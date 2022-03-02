Обстріл телевежі й загибель мирних жителів: прокуратура почала розслідування
Через обстріл телевізійної вежі із загибеллю мирних людей у прокуратурі розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє ОГПУ.
Слідство встановило, що 1 березня приблизно о 17:00 збройні сили Російської Федерації нанесли два ракетні удари по Київській телевізійній вежі. Обстрілами пошкодили апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс. Загинули п'ятеро людей, вони мирні жителі.
За даними керівництва держоператора, Україна була готова до таких дій російської армії й заздалегідь забезпечила доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції.
На місці події працюють слідчі й прокурори, які документують цю подію. Санкція статті про порушення законів і звичаїв війни складає від 10 до 15 років, або довічного ув'язнення.
Випадок ракетного обстрілу прокуратура кваліфікувала як жорстоке поводження з цивільним населенням і його умисне вбивство.
- Нагадаємо, 1 березня у Києві росіяни вцілили в телевежу, загинуло п'ять людей.
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