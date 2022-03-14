Обстріл Яворівського полігону підтверджує важливість заборони Угорщиною транзиту зброї для України через свою територію, - Сійярто
Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що ракетні удари Росії по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині підкреслюють важливість рішення не дозволяти транзит зброї через Угорщину в Україну
Про це повідомляє ЄП з посиланням Hungary Today.
Він зазначив, що Угорщина зберігатиме заборону на транзит зброї в Україну зі своєї території, "незважаючи на тиск".
На думку Сійярто, військові дії в Україні стають більш серйозними і переміщуються на захід.
За словами міністра, "російські військові операції" показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та Закарпаття, де живе багато етнічних угорців.
- 28 лютого міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України.
- 7 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав указ про заборону транзиту через країну зброї для України.
- 13 березня під ранок ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова, 35 осіб загинули, ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі
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