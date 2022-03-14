Обстріл Яворівського полігону підтверджує важливість заборони Угорщиною транзиту зброї для України через свою територію, - Сійярто

Про це повідомляє ЄП з посиланням Hungary Today.

Він зазначив, що Угорщина зберігатиме заборону на транзит зброї в Україну зі своєї території, "незважаючи на тиск".

На думку Сійярто, військові дії в Україні стають більш серйозними і переміщуються на захід.

За словами міністра, "російські військові операції" показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та Закарпаття, де живе багато етнічних угорців.

28 лютого міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не стане країною-транзитером зброї для України.

7 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав указ про заборону транзиту через країну зброї для України.

13 березня під ранок ворожа армія РФ зробила повітряну атаку по Яворівському полігоні біля Львова, 35 осіб загинули, ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі