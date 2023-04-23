Обстріли Харкова й області: пошкоджено овочеву фабрику, будинки та автомобілі
Уночі російські ракети атакували Харків, пошкоджені теплиці й робочі цехи овочевої фабрики. У селі Котляри зруйновано 2 приватні будинки, 10 пошкоджені
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби Росія обстрілювала міста й села Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.
Уночі Харківщина й обласний центр зазнали ракетних ударів.
"У Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи. Унаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав голова адміністрації.
- Нагадаємо, уночі повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: одна з них влучила в приватний сектор села Котляри, виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури в Новобаварському районі.
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