Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Обстріли Харкова й області: пошкоджено овочеву фабрику, будинки та автомобілі

Обстріли Харкова й області: пошкоджено овочеву фабрику, будинки та автомобілі

23 квітня, 2023 неділя
08:57
Війна з Росією

Уночі російські ракети атакували Харків, пошкоджені теплиці й робочі цехи овочевої фабрики. У селі Котляри зруйновано 2 приватні будинки, 10 пошкоджені

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби Росія обстрілювала міста й села Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

Уночі Харківщина й обласний центр зазнали ракетних ударів.

"У Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи. Унаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав голова адміністрації.

  • Нагадаємо, уночі повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: одна з них влучила в приватний сектор села Котляри, виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури в Новобаварському районі.
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
22 квітня, 2023 субота
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
Ірина Верещук
22 квітня, 2023 субота
Працевлаштуватися внутрішньо переміщеним особам допоможуть ваучери на перекваліфікацію, - Верещук
Обстріл. Ілюстрація
22 квітня, 2023 субота
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 квітня
10:18
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Командування Медсил ЗСУ частіше заважає, чим допомагає, - волонтерка Корчинська
10:07
Судан
З Судану евакуювали співробітників посольства США
10:06
Ексклюзив
Віталій Портников
Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, - Портников
10:05
Путін з Алішером Усмановим
Кіпр заморозив рахунки 13 людей, яких пов'язують із російськими олігархами
10:04
OPINION
Юрій Богданов
Контрнаступ - це не телевізійний "солодкий сироп"
09:45
Протести Ізраїль
В Ізраїлі вчергове відбулася масова акція протесту: в Тель-Авіві на вулиці вийшли 110 тис. людей
09:41
За добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені
09:34
Ексклюзив
Гуляйполе
Окупанти не припиняють артилерійські обстріли Гуляйполя та Оріхова, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
09:25
росія мобілізація
РФ розпочала нову масштабну кампанію з набору добровольців, - британська розвідка
08:40
Акції проти пенсійної реформи: енергетики планують знеструмити Канський кінофестиваль
08:30
Ексклюзив
Сергій Лавров
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
08:20
Інфографіка
На фото знищена військова техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер
08:05
Ексклюзив
Микола Кулеба
Гіршого слова за "росіяни" зараз немає, - ексуповноважений президента з прав дитини Кулеба
08:03
OPINION
Борислав Береза
"Слуги" копіюють путінські закони
07:58
Росіяни атакували Нікопольський район з безпілотника
07:40
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
У понеділок роботу берлінського аеропорту паралізує страйк, - ЗМІ
07:20
Японія
У Японії прискорять розробку підводних дронів для захисту від Китаю, - Kyodo
07:00
ЗСУ
Росія завдала 8 ракетних та 37 авіаударів, а ЗСУ відбили 58 атак ворога, - Генштаб
06:40
У Кенії ексгумували 21 тіло: людей заморили голодом
06:25
Херсонська область
ISW: українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини
01:24
Сумщина
На Сумщині внаслідок російського обстрілу загорілось поле кукурудзи
00:47
Олександр Ткаченко
Мінкульт перевіряє діяльність УПЦ МП у храмах Почаїва та Чернігова
2023, субота
22 квітня
23:57
"Реал", Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Реал" впевнено переміг "Сельту" в чемпіонаті Іспанії
23:47
OPINION
Микола Княжицький
Про спадщину Григорія Степанця
23:18
Малком, Зеніт
YouTube відключив монетизацію каналу, який транслював матчі чемпіонату Росії з футболу
23:03
Оновлено
Обстріл. Ілюстрація
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
22:54
Колаборантка на Житомирщині
На Житомирщині прихожанка Московського патріархату зіпсувала пам'ятний знак загиблим на війні дітям
22:35
Ізраїльтяни борються та вмирають за Україну. В Ізраїлі про їхню смерть не повідомляється
22:11
ЗСУ
Коли ми зайдемо на територію РФ, нас підтримає більшість населення і силовиків, - представник російських добровольців у складі ЗСУ Соколов
21:58
Бургас порт
У межах нового пакету санкцій ЄС прагне заборонити транзит низки товарів через РФ, - Bloomberg
21:50
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили за день 14 росіян, танк і склад з боєприпасами
21:45
Олег Барна
Останнє інтерв'ю Олега Барни: Мос**лі — звірі та нелюди
21:39
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що не хоче "нікому догодити" своїми поглядами на вторгнення РФ в Україну
21:38
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова поступилась "Вальядоліду" і закінчила безпрограшну серію у Ла Лізі
21:28
Зеленський
Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський
21:19
Захід має прямо зараз у 10 разів збільшити допомогу Україні, - заступник голови МЗС Мельник
21:10
Росія обстріляла парк у Херсоні. Є поранений
21:04
Мі-24
Захисники України ліквідували російський гелікоптер Мі-24 та 4 БПЛА, - Генштаб
20:45
Дмитро Пєсков
Син Пєскова заявив, що воював проти України в складі ПВК Вагнера
20:41
Олександр Шовковський
Шовковського призначили в.о. головного тренера "Динамо"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV