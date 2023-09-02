Обстріли на Харківщині: у Вовчанську та Чугуївському районі є загибла і двоє поранених

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ввечері 1 вересня російські окупанти обстріляли Вовчанськ. Унаслідок ворожої атаки поранення отримала 73-річна жінка.

Крім цього, терористи обстріляли селище Хрипуни Чугуївського району. Через це травмовано 63-річного цивільного чоловіка. Також у селищі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.

За даними прокурорів, у населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.