Обстріли на Харківщині: у Вовчанську та Чугуївському районі є загибла і двоє поранених
У п'ятницю, 1 вересня, російські терористи вдарили по Вовчанську та по селищу Хрипуни Харківської області. Унаслідок цього загинула жінка, ще двоє отримали поранення
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що ввечері 1 вересня російські окупанти обстріляли Вовчанськ. Унаслідок ворожої атаки поранення отримала 73-річна жінка.
Крім цього, терористи обстріляли селище Хрипуни Чугуївського району. Через це травмовано 63-річного цивільного чоловіка. Також у селищі Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.
За даними прокурорів, у населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - додали у повідомленні.
- Уранці 31 серпня російська окупаційна армія вдарила по центру Куп'янська, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу дістав поранення й був госпіталізований чоловік.
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