РФ вдарила по центру Куп'янська: дістав поранення чоловік

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи", - написав він.

За його даними, є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель і приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.

Фото: Telegram Олега Синєгубова