РФ вдарила по центру Куп'янська: дістав поранення чоловік
Уранці 31 серпня російська окупаційна армія вдарила по центру Куп'янська, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу дістав поранення й був госпіталізований чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи", - написав він.
За його даними, є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель і приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.
Фото: Telegram Олега Синєгубова
- 10 серпня у Куп'янському районі Харківської області розпочалася обов'язкова евакуація мирного населення з 37 населених пунктів.
- Унаслідок обстрілу Куп'янська 29 серпня один чоловік загинув і ще один дістав поранення.
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