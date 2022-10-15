Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку 14 жовтня ситупція суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби 14 жовтня окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Вони також накрили вогнем цивільну інфраструктуру районі Запоріжжя, Новостепнянського, Щербаків, Ольгівського, Малої Токмачки, Полтавки, Новоандріївки, Залізничного, Дорожнянки, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір'я, Новодарівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Оріхова, Гуляйполя, Степногірська.

"Надійшло 68 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.

Упродовж 14 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 118 людей, зокрема 16 дітей.

Уночі 15 жовтня росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури, спалахнула пожежа.

Зранку 15 жовтня росіяни вдарили 10 ракетами по Запоріжжю, пошкодивши будинки, заклад освіти, енергетичну та промислову інфраструктуру.

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