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Обсяг нелегальної зброї вимірюється десятками тисяч стволів, - нардеп Цимбалюк

7 листопада, 2023 вiвторок
16:12
Суспільство пістолет

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що зараз МВС розробляє ряд законопроєктів щодо права на володіння зброєю

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми маємо дуже страшні цифри нелегальної зброї в Україні. Ці цифри вимірюються не в тисячі і не в десять тисяч. Така зброя сьогодні перебуває в незаконному обігу. Цю проблему має вирішити держава. Ми знаємо, що зараз МВС розробляє ряд законопроєктів, щоб вирішити цю ситуацію. Саме через це і ми маємо зростання злочинності із застосуванням вогнепальної зброї", - розповів Цимбалюк.

Нардеп наголосив, що держава має забезпечити право на володіння зброєю на законодавчому рівні

"Сьогодні найголовніший виклик для нас - здолати ворога й звільнити нашу територію. Після перемоги, другим викликом для нас та правоохоронної системи стане законним шляхом вилучити нелегальну зброю в громадян. З іншого боку, потрібно теж затвердити на законодавчому рівні право на володіння такої зброї" - додав він.

  • 17 лютого 2022 міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.
  • 23 лютого, 2022 року Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №5708 про право на цивільну вогнепальну зброю
  • 25 травня 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.
Україна
зброя
поліція
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