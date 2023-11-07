Обсяг нелегальної зброї вимірюється десятками тисяч стволів, - нардеп Цимбалюк
Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що зараз МВС розробляє ряд законопроєктів щодо права на володіння зброєю
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми маємо дуже страшні цифри нелегальної зброї в Україні. Ці цифри вимірюються не в тисячі і не в десять тисяч. Така зброя сьогодні перебуває в незаконному обігу. Цю проблему має вирішити держава. Ми знаємо, що зараз МВС розробляє ряд законопроєктів, щоб вирішити цю ситуацію. Саме через це і ми маємо зростання злочинності із застосуванням вогнепальної зброї", - розповів Цимбалюк.
Нардеп наголосив, що держава має забезпечити право на володіння зброєю на законодавчому рівні
"Сьогодні найголовніший виклик для нас - здолати ворога й звільнити нашу територію. Після перемоги, другим викликом для нас та правоохоронної системи стане законним шляхом вилучити нелегальну зброю в громадян. З іншого боку, потрібно теж затвердити на законодавчому рівні право на володіння такої зброї" - додав він.
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