Обсяг нелегальної зброї вимірюється десятками тисяч стволів, - нардеп Цимбалюк

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми маємо дуже страшні цифри нелегальної зброї в Україні. Ці цифри вимірюються не в тисячі і не в десять тисяч. Така зброя сьогодні перебуває в незаконному обігу. Цю проблему має вирішити держава. Ми знаємо, що зараз МВС розробляє ряд законопроєктів, щоб вирішити цю ситуацію. Саме через це і ми маємо зростання злочинності із застосуванням вогнепальної зброї", - розповів Цимбалюк.

Нардеп наголосив, що держава має забезпечити право на володіння зброєю на законодавчому рівні

"Сьогодні найголовніший виклик для нас - здолати ворога й звільнити нашу територію. Після перемоги, другим викликом для нас та правоохоронної системи стане законним шляхом вилучити нелегальну зброю в громадян. З іншого боку, потрібно теж затвердити на законодавчому рівні право на володіння такої зброї" - додав він.