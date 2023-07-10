Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Усього загинуло троє працівників станції", - йдеться у повідомленні.

"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", - додали у відомстві.

Передісторія

8 липня пресслужба Міненерго повідомила, що в Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Тоді повідомлялося про одного загиблого, ще двох вважали зниклими.

Як уточнили в Укренерго, цю станцію ворог найбільше з усіх об'єктів обстрілював ракетами та артилерією. Наразі станція не працює.

"Те, що сталося в суботу, - це наслідок російських обстрілів. Приховані пошкодження, на жаль, можуть переростати у такі значні руйнування", - пояснили в компанії.