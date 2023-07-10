Обвал даху на ТЕС у Донецькій області: кількість загиблих зросла до трьох
Кількість загиблих унаслідок обвалу даху на ТЕС у Донецькій області 8 липня зросла. 10 липня під завалами знайшли тіло ще однієї людини
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Усього загинуло троє працівників станції", - йдеться у повідомленні.
"Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти", - додали у відомстві.
Передісторія
8 липня пресслужба Міненерго повідомила, що в Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Тоді повідомлялося про одного загиблого, ще двох вважали зниклими.
Як уточнили в Укренерго, цю станцію ворог найбільше з усіх об'єктів обстрілював ракетами та артилерією. Наразі станція не працює.
"Те, що сталося в суботу, - це наслідок російських обстрілів. Приховані пошкодження, на жаль, можуть переростати у такі значні руйнування", - пояснили в компанії.
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