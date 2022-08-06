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Очікує важка зима: керівник Запорізької ОВА радить мешканцям області запасатися дровами та паливними брикетами

6 серпня, 2022 субота
18:28
Економіка дрова

Через російське вторгнення ця зима буде дуже складною для Запорізької області

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Що ж стосується підготовки до опалювального сезону 2022-2023, Олександр Старух зауважив, що через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою. Вже сьогодні треба думати про утеплення своїх осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива", - йдеться у повідомленні.

Очільник ЗОВА також розповів про вкрай важку ситуацію у зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Ворог перебив електромережі та газогони. Але наразі обласна влада робить все можливе, у тому числі проводить розмови з представниками критичних інфраструктур, щоб забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.

"У цьому році зима буде мати свої особливості. На цьому тижні відбувся селектор з відповідними міністерствами. Під головуванням Прем’єр-міністра обговорили всі проблемні питання щодо нового опалювального  сезону. На неокупованій території все йде за планом - це підготовка мереж і котелен. Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій.  Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервных електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий. Маємо перестрахуватися на всі випадки. Але, разом із тим, ми все витримаємо, подолаємо важкі часи та обов’язково переможемо", - підсумував Олександр Старух.

  • Нагадаємо, директор Асоціації енергоефективності міст України вважає, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим у повоєнній історії Європи
  • Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що Кабінет Міністрів України не має розробленого плану екстрених дій на випадок неможливості постачання газу

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