Про це йдеться у відкритій заяві Асоціації єврейських громадських організацій та общин.

Ваад України висловила обурення голосуванням української делегації в ООН 28 жовтня та 11 листопада за проєкти резолюції, які можуть бути інтерпретовані як антиізраїльські.

В асоціації уточнили, що 28 жовтня українська делегація висловилася "за" проєкт резолюції "Небезпека розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході", у тексті якої наголошено на "важливості приєднання Ізраїлю до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та постановки всіх його ядерних об’єктів під всеосяжні міжнародні гарантії в галузі атомної енергії для досягнення загального приєднання до Договору на Близькому Сході".

11 листопада делегація України знову проголосувала "за" проєкти ще п’яти резолюцій, які можуть бути інтерпретовані як антиізраїльські.

В обох голосуваннях Україна висловилася синхронно, зокрема, з такими авторитарними країнами, як Росія, Іран, Білорусь, КНДР. Натомість "проти" висловилися США й Канада, а більшість європейських союзників України утрималася.

"Голосування делегації України вкотре викликає здивування та обурення. Ми хотіли б отримати роз’яснення від Міністерства закордонних справ та Офісу президента України, як вийшло, що наша делегація в ООН виступає проти Ізраїлю та його союзників із числа демократичних західних країн, і робить це разом з авторитарними режимами, у тому числі з Росією, що здійснює дев’ятий рік агресію щодо нашої країни та дев’ятий місяць веде активні бойові дії, спрямовані на її знищення?" – наголошено в заяві

У Ваад України нагадали, що ізраїльська делегація послідовно підтримує українську позицію на всіх голосуваннях у Генасамблеї ООН, зокрема засудивши повномасштабну агресію РФ та спроби незаконної анексії української території.

"Держава та суспільство Ізраїлю надають гуманітарну підтримку Україні. Тисячі ізраїльтян присвячують себе волонтерській роботі для надання найрізноманітнішої допомоги українському народові. Сотні ізраїльтян воюють у складі інтербригади у складі ЗСУ. Абсолютно незрозуміло, чому Україна вирішила "на подяку" підтримати супротивників Ізраїлю, в тому числі країни, які взагалі не визнають права єврейської держави на існування та офіційно проголошують необхідність її знищення", – зазначають ініціатори заяви.

В асоціації зауважили, що усвідомлюють важливість підтримки курсу на обмеження ядерних озброєнь. Проте багато дружніх до Ізраїлю країн не вважали за можливе проголосувати "проти", але серед тих, хто утримався – Австралія, Албанія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Грузія, Данія, Індія, Італія, Камерун, Кот д’Івуар, Латвія, Литва, Люксембург, Монако, Нідерланди, Папуа-Нова Гвінея, Польща, Румунія, Франція, Хорватія, Чехія, Естонія.

Тому в асоціації вважають особливо дивною підтримку Києвом резолюції, "яка закликає до ядерного роззброєння країни, що наражається на пряму й очевидну загрозу з боку агресивних сусідів, які в десятки разів перевершують її за площею та кількістю населення". Адже саме Україна, яка відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародні "обіцянки" державного суверенітету та територіальної цілісності, зазнала збройної агресії з боку одного з "гарантів".

"Здавалося б, логічним і зрозумілим було б голосування української делегації проти цієї резолюції, навіть якби більше жодна країна світу не заперечувала чи, як мінімум, могла б утриматися від підтримки антиізраїльських проєктів резолюцій", – зауважують у Ваад України.

"У цьому контексті підтримка Україною цих резолюцій не піддається логічному розумінню. Голосування України глибоко здивувало не лише ізраїльтян, а й представників єврейських громад у всьому світі (зокрема, у США). Йдеться про людей, які докладають величезних зусиль для допомоги Україні у боротьбі з російською агресією, і для яких підтримка Ізраїлю є життєвою важливою цінністю. Ми очікуємо пояснень від зовнішньополітичного відомства країни та Офісу президента і висловлюємо надію, що подібні недружні дії щодо наших партнерів та союзників більше не повторяться на жодному міжнародному майданчику, зокрема, при подальших голосуваннях з аналогічних резолюцій", – резюмували у Ваад України.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький розкритикував підтримку Україною в ООН резолюції про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході

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