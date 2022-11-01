Про це Княжицький написав у Facebook.

"І про нашу міжнародну політику. Україна навіщось 30 жовтня підтримала в ООН резолюцію про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході, яка була спрямована проти Ізраїлю. США, Польща, країни Балтії, усі наші найближчі союзники і донори не підтримали цю резолюцію. Навіщо підтримуємо ми? І якраз тоді, коли зусиллями багатьох нарешті почалася військова співпраця з Ізраїлем? І якраз тоді, коли в Ізраїлі вибори? Навіщо?" - написав Княжицький.

Водночас нардеп відзначив позитивні зміни у позиції України щодо геноциду уйгурів у Китаї.

"Є і позитивні новини. Вперше після багатьох помилок Україна підтримала занепокоєння уйгурським питанням. У нас є єдина можливість виграти у Росії, яку підтримують інші авторитарні режими. Маємо солідаризуватися з демократичними країнами і побудувати зразкову демократію!!!" - підсумував Княжицький.

Нагадаємо, Микола Княжицький є членом міжпарламентського комітету з питань Китаю (IPAC). У своєму твіттері він показав фото, на якому видно два синьо-жовті прапори в центрі Тайбею. Він зазначив, що тайванський народ активно підтримує Україну та українців.

Раніше Україна відмовилася проголосувати в ООН за обговорення геноциду уйгурів у Китаї. Нардеп Микола Княжицький назвав таку позицію соромною.

Очільник Міноборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна надасть Україні систему попередження про наближення ракет і дронів.

Ізраїль розбомбив підприємство з виробництва іранських дронів у Сирії.

Видання The New York Times повідомило, що Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пожвавлення діалогу з Ізраїлем.