"Наші союзники не підтримали": Княжицький розкритикував позицію України в ООН щодо спрямованої проти Ізраїлю резолюції
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький розкритикував підтримку Україною в ООН резолюції про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході
Про це Княжицький написав у Facebook.
"І про нашу міжнародну політику. Україна навіщось 30 жовтня підтримала в ООН резолюцію про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході, яка була спрямована проти Ізраїлю. США, Польща, країни Балтії, усі наші найближчі союзники і донори не підтримали цю резолюцію. Навіщо підтримуємо ми? І якраз тоді, коли зусиллями багатьох нарешті почалася військова співпраця з Ізраїлем? І якраз тоді, коли в Ізраїлі вибори? Навіщо?" - написав Княжицький.
Водночас нардеп відзначив позитивні зміни у позиції України щодо геноциду уйгурів у Китаї.
"Є і позитивні новини. Вперше після багатьох помилок Україна підтримала занепокоєння уйгурським питанням. У нас є єдина можливість виграти у Росії, яку підтримують інші авторитарні режими. Маємо солідаризуватися з демократичними країнами і побудувати зразкову демократію!!!" - підсумував Княжицький.
- Раніше Україна відмовилася проголосувати в ООН за обговорення геноциду уйгурів у Китаї. Нардеп Микола Княжицький назвав таку позицію соромною.
- Очільник Міноборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна надасть Україні систему попередження про наближення ракет і дронів.
- Ізраїль розбомбив підприємство з виробництва іранських дронів у Сирії.
- Видання The New York Times повідомило, що Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про пожвавлення діалогу з Ізраїлем.
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