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"Соромно": Княжицький про відмову України проголосувати в ООН за обговорення геноциду уйгурів у Китаї

7 жовтня, 2022 п'ятниця
20:35
Суспільство Микола Княжицький

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький розкритикував дії українських дипломатів, які спочатку відмовилися підтримати пропозицію обговорення в ООН утисків прав людини у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, а наступного дня повідомили про зміну позиції з цього питання

Про це Княжицький написав у Facebook.

"Соромно. Після обурення союзників і несприйняття українцями позиції наших представників в інституціях ООН з питань голосування про обговорення геноциду уйгурів у Китаї Україна змінила позицію. Хоча б так. Посол України Євгенія Філіпенко в п'ятницю виступила незвичайним кроком і попросила, щоб "протокол засідання відображав нашу позицію на користь ухвалення зазначеного рішення", - написав Княжицький.

Нардеп наголосив, що провалення голосування стало тяжкою поразкою для країн Заходу.

"У п'ятницю Україна повідомила, що змінила свою думку щодо історичного голосування днем ​​раніше, коли Рада ООН з прав людини відмовилася обговорювати порушення в китайському регіоні Сіньцзян. Західні країни зазнали важкої поразки у вищому правозахисному органі ООН у четвер, коли їм не вдалося набрати достатньо голосів для прийняття першої в історії резолюції, спрямованої проти Китаю. Проєкт тексту, представлений Сполученими Штатами та низкою інших західних країн, лише просив Раду обговорити доповідь ООН, посилаючись на можливі злочини проти людяності проти уйгурів та інших мусульманських меншин у далекому західному регіоні Сіньцзян. Але в момент гострої драми країни в Раді з 47 членів у Женеві проголосували 19 проти 17 проти проведення дебатів про права людини в Сіньцзяні, а 11 країн утрималися", - написав Княжицький.

Нардеп зазначив, що несподіванкою стала саме позиція України, яка покладається на підтримку Заходу в протистоянні російській агресії.

"Після інтенсивної лобістської кампанії Пекіна більшість голосів проти та тих, хто утримався, не стали великою несподіванкою. Однак рішення роздираної конфліктом України, яка значною мірою покладається на підтримку Заходу, борючись із вторгненням Росії, утриматися під час голосування застало декого зненацька. Та й сама Україна, схоже, передумала. Посол України Євгенія Філіпенко в п'ятницю виступила незвичайним кроком і попросила, щоб "протокол засідання відображав нашу позицію на користь ухвалення зазначеного рішення". Президент ради Федеріко Вільєгас з Аргентини сказав, що рада "прийме до відома вашу заяву", але підкреслив, що "відповідно до правил і практики результат голосування... залишиться таким, як було оголошено вчора". Навіть якби результат змінився відповідно до зміни голосування, резолюція щодо Китаю все одно була б провалена на один голос", - написав Княжицький.

Довідка: з 2014 року уряд КНР здійснює політику утисків прав уйгурів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі: їх тримають у спецтаборах, примушують до праці, обмежують їхні релігійні обряди. Також провідні світові ЗМІ повідомляли про примус уйгурів китайською владою до стерилізації, контрацепції та абортів. 19 січня 2021 року США проголосили порушення прав уйгурів у Китаї геноцидом. Таку позицію підтримали Палата громад Канади, парламент Нідерландів, Палата громад Сполученого Королівства, Сейм Литви і Національні збори Франції. Парламенти Нової Зеландії, Бельгії та Чехії засудили ставлення китайського уряду до уйгурів як "серйозні порушення прав людини" або злочини проти людства.

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Китай
Микола Княжицький
ООН
МЗС України
злочини проти людяності
Європейська солідарність
злочини проти людства
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