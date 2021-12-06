Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус Очікуємо, що до кінця року в Україні буде зроблено 30 млн щеплень від COVID-19, - заступник Єрмака

Очікуємо, що до кінця року в Україні буде зроблено 30 млн щеплень від COVID-19, - заступник Єрмака

6 грудня, 2021 понедiлок
20:55

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2021 року в Україні планують зробити 30 млн щеплень від COVID-19 та готові за кілька місяців упровадити додаткову вакцинацію третіми бустерними дозами

Про це Тимошенко сказав під час робочої поїздки до Харківської області, передає пресслужба Офісу президента.

Заступник голови ОП розповів, що зараз в країні зробили понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн - двома.

Тимошенко також додав, що в Україні розробляють план роботи центрів вакцинації на новорічні свята.

"Ми зараз розробляємо плани разом з міністерством охорони здоров'я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", - сказав Тимошенко.

Крім того, заступник голови ОПУ розповів, що у 2022 році у рамках "Великого будівництва" планується реконструювати великі заклади охорони здоров'я, зокрема, дорослі та дитячі обласні лікарні.

"Це буде велике медичне містечко. Ми не просто робитимемо ремонт в одному корпусі. Це повна реконструкція всіх обласних лікарень в усіх обласних центрах", - сказав Тимошенко.

  • Нагадаємо, із 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Вакцинація
COVID-19
Офіс президента
Читайте також:
Мер Полтави Олександр Мамай
5 грудня, 2021 неділя
Мер Полтави Мамай каже, що на Донбасі йде війна між "братами"
5 грудня, 2021 неділя
Цього разу все серйозніше: Порошенко в інтерв'ю французькому виданню L’Express розповів, для чого Путін тисне на Європу
Олексій Резніков
5 грудня, 2021 неділя
Резніков запропонував стримувати російську агресію за допомогою військових інструкторів з країн НАТО
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.21
    Купівля 27.21
    Продаж 27.47
  • EUR
    Купівля 30.65
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
6 грудня
22:36
ООС
Очільник Львівщини Козицький повідомив про загибель у зоні ООС українського військового
22:18
Ексклюзив
Віктор Ягун
Жорсткий шантаж для перемовин з Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун про ескалацію РФ біля кордонів України
22:08
Танки, літаки, катери: у День ЗСУ військовим передали зброю і техніку та вручили бойові прапори і нагороди
22:04
Ексклюзив
Власники економічного паспорту отримають на додаток величезний державний борг, — Кушнірук
21:48
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після всіх матчів 17-го туру
21:39
Джейн Псакі
США оголосили про "дипломатичний бойкот" Олімпіади-2022
21:27
У Хмельницькому відкрили Дзвін пам'яті на честь загиблих на війні з РФ українських військових
21:23
Артем Довбик
Гол Довбика з пенальті приніс СК "Дніпро-1" перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ
21:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін каже про новий поділ світу, його умиротворення призведе до поширення війни на всю Європу, - Безсмертний
20:49
Олександр Хижняк (ліворуч)
Суддя несправедливо зафіксував нокаут: український боксер Хижняк вважає, що рефері відібрав у нього золоту медаль Олімпіади-2020
20:47
ЦВК зареєструвала 4 ініціативні групи всеукраїнського референдуму
20:26
Роберто Де Дзербі
Оцінки не буде, бо у школі я дуже погано знав математику, - тренер "Шахтаря" розповів про висновки після провального сезону в ЛЧ
20:25
Байден Зеленський
Байден поговорить із Зеленським після розмови з Путіним
20:24
Перевірка школи на замінування
Усі школи Харкова перевіряють на замінування
19:55
Жажа
Ексфутболіста "Металіста" на 4 роки дискваліфікували через допінг
19:48
Майбутній канцлер Німеччини представив склад нового уряду
19:39
електроенергія
Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі
19:29
Оновлено
Зеленський
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця: як він працюватиме
19:22
Ексклюзив
Сергій Таран
Спроба Зеленського запровадити в Україні монархію, - депутат Київради Таран прокоментував закон про олігархів
19:19
Криптоферма на Дніпропетровщині
Обладнання на 4 млн грн: поліція Дніпропетровщини викрила "криптоферму"
19:16
Байден та Путін
Звернення української громадськості до Джо Байдена напередодні зустрічі президентів США та Росії
19:10
"Росія повинна відступити": прем'єр Британії Джонсон зажадав від РФ зниження напруги біля українських кордонів
19:05
Віктор Ляшко
Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу: Ляшко розповів, кого щепитимуть за державний кошт
19:00
У Швеції через морози нижче 30 °C зупинять рух поїздів
18:55
Інфографіка
"Інтер" - "Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" перед заключним туром групового етапу
18:38
Застосунок WhatsApp
Зникаючі повідомлення у чатах: у WhatsApp з'явилася нова функція
18:34
Массімо Ферреро
В Італії заарештували президента відомого футбольного клубу
18:29
окупант
У зоні ООС окупанти п'ять разів порушили "режим тиші": били із заборонених мінометів і гранатометів різних систем
18:27
Ексклюзив
семен кабакаєв
Немає жодних заяв, що робити суспільству в разі бліцкрига Путіна, влада не готова до оборони від РФ, - активіст
18:22
У Пакистані натовп убив і спалив бізнесмена зі Шрі-Ланки, звинуваченого в богохульстві: в обох країнах спалахнули протести
17:57
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Верховний суд залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду
17:45
Транспорт Києва в ніч на 8 грудня працюватиме на годину довше: список маршрутів
17:39
Джанкойський суд
Пішов служити окупантам і переслідував кримських татар: голову суду Джанкоя заочно судитимуть за держзраду
17:29
Томаш Кендзьора
"Динамо" втратило важливого футболіста перед матчем з "Бенфікою" у Лізі чемпіонів
17:20
Зеленський під час робочої поїздки на схід України
Зеленський побував на передовій під час робочої поїздки на схід України
17:16
Омікрон
Хорватія підтвердила перші два випадки зараження штамом "Омікрон"
17:11
Віктор Медведчук
Медведчуку продовжили домашній арешт до середини січня, - адвокатка
17:05
Костел святого Миколая у Києві
Постраждалий від пожежі костел святого Миколая у Києві реставруватимуть у грудні-січні, - Мінкульт
17:03
Річард Коммі
Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш зустрічатися з найкращими, - наступний суперник Ломаченка засипав українця компліментами
16:41
вакцина
На Житомирщині критично знижуються показники вакцинації і збільшується кількість хворих на COVID-19, - ОДА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV