Очікуємо, що до кінця року в Україні буде зроблено 30 млн щеплень від COVID-19, - заступник Єрмака
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2021 року в Україні планують зробити 30 млн щеплень від COVID-19 та готові за кілька місяців упровадити додаткову вакцинацію третіми бустерними дозами
Про це Тимошенко сказав під час робочої поїздки до Харківської області, передає пресслужба Офісу президента.
Заступник голови ОП розповів, що зараз в країні зробили понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн - двома.
Тимошенко також додав, що в Україні розробляють план роботи центрів вакцинації на новорічні свята.
"Ми зараз розробляємо плани разом з міністерством охорони здоров'я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", - сказав Тимошенко.
Крім того, заступник голови ОПУ розповів, що у 2022 році у рамках "Великого будівництва" планується реконструювати великі заклади охорони здоров'я, зокрема, дорослі та дитячі обласні лікарні.
"Це буде велике медичне містечко. Ми не просто робитимемо ремонт в одному корпусі. Це повна реконструкція всіх обласних лікарень в усіх обласних центрах", - сказав Тимошенко.
- Нагадаємо, із 6 грудня на території України почали діяти нові правила адаптивного карантину.
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