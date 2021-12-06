Очікуємо, що до кінця року в Україні буде зроблено 30 млн щеплень від COVID-19, - заступник Єрмака

Про це Тимошенко сказав під час робочої поїздки до Харківської області, передає пресслужба Офісу президента.

Заступник голови ОП розповів, що зараз в країні зробили понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн - двома.



Тимошенко також додав, що в Україні розробляють план роботи центрів вакцинації на новорічні свята.



"Ми зараз розробляємо плани разом з міністерством охорони здоров'я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації", - сказав Тимошенко.

Крім того, заступник голови ОПУ розповів, що у 2022 році у рамках "Великого будівництва" планується реконструювати великі заклади охорони здоров'я, зокрема, дорослі та дитячі обласні лікарні.

"Це буде велике медичне містечко. Ми не просто робитимемо ремонт в одному корпусі. Це повна реконструкція всіх обласних лікарень в усіх обласних центрах", - сказав Тимошенко.