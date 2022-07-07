Очільник британських збройних сил зустрівся у Києві з Валерієм Залужним

Про це британський військовик повідомив у Twitter.

"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", – написав Тоні Радакін.

5 липня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

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