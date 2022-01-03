Очільник Держдепу Блінкен провів перемовини з головою МЗС Туреччини, серед тем була Україна
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу
Про йдеться в заяві Держдепартаменту США.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.
Вони також обговорили питання, що стосуються Сомалійського півострову в Африці, призначення Туреччиною спецпредставника для перемовин щодо нормалізації з Вірменією, а також можливості поглиблення двостороннього співробітництва.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 5 січня почне візит до Вашингтона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе