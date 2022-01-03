Очільник Держдепу Блінкен провів перемовини з головою МЗС Туреччини, серед тем була Україна

Про йдеться в заяві Держдепартаменту США.



"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили важливість продовження координації щодо загрози ескалації (ситуації) Росією в Україні", - зазначається у прес-релізі.



Вони також обговорили питання, що стосуються Сомалійського півострову в Африці, призначення Туреччиною спецпредставника для перемовин щодо нормалізації з Вірменією, а також можливості поглиблення двостороннього співробітництва.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 5 січня почне візит до Вашингтона.