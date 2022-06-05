Очільник дипломатії ЄС Боррель захворів на коронавірус

Про це він написав у Twitter.

"Я отримав позитивний тест на COVID-19. Відповідно до правил перебуваю на самоізоляції. Почуваюся добре", - написав Боррель.

11 травня у генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга виявили позитивний тест на COVID-19