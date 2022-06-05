Очільник дипломатії ЄС Боррель захворів на коронавірус
Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель захворів на COVID-19 та перебуває на самоізоляції
Про це він написав у Twitter.
"Я отримав позитивний тест на COVID-19. Відповідно до правил перебуваю на самоізоляції. Почуваюся добре", - написав Боррель.
- 11 травня у генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга виявили позитивний тест на COVID-19
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