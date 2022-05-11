Про це повідомляє представниця альянсу Оана Лунгеску у твітері.

"Генеральний секретар НАТО здав позитивний тест на COVID-19. Має легкі симптоми. Дотримуючись бельгійських медичних рекомендацій, він продовжуватиме виконувати свої обов’язки, працюючи вдома", - пише Лунгеску.

Вона також повідомила, що генсек повністю щеплений, зокрема третьою ("бустерною") дозою вакцини проти COVID-19.

5 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен здав позитивний тест на COVID-19

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