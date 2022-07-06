Очільник МО Литви Анусаускас показав ударний "байрактар", який вже скоро буде в Україні

Про це він повідомив у власному твіттері.

"Останні години Bayraktar Vanagas у Литві. Зовсім скоро його доставлять в Україну", - написав він.

Відомо, що Vanagas, в перекладі на литовську, означає "Яструб".

2 червня Туреччина подарувала Литві "Байрактар", на який литовці збирали гроші, щоб потім передати Україні. Загалом зібрали понад €5 мільйонів. Тепер на ці гроші Литва планує купити боєприпаси для "Байрактара" та передати Україні.

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