Очільник МО Литви Анусаускас показав ударний "байрактар", який вже скоро буде в Україні
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас показав ударний Bayraktar TB2 Vanagas, який вже скоро буде в Україні
Про це він повідомив у власному твіттері.
"Останні години Bayraktar Vanagas у Литві. Зовсім скоро його доставлять в Україну", - написав він.
Відомо, що Vanagas, в перекладі на литовську, означає "Яструб".
- 2 червня Туреччина подарувала Литві "Байрактар", на який литовці збирали гроші, щоб потім передати Україні. Загалом зібрали понад €5 мільйонів. Тепер на ці гроші Литва планує купити боєприпаси для "Байрактара" та передати Україні.
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