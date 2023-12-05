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Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції

5 грудня, 2023 вiвторок
15:34
Світ Джеймс Клеверлі

Уряд Великої Британії запровадив заходи, які мають на меті забезпечити найбільше в історії скорочення чистої міграції після того, як її рівень злетів до рекордно високого рівня

Про це повідомляє BBC

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі оголосив про план з п'яти пунктів для стримування імміграції, яка, за його словами, була "занадто високою".

У своєму зверненні до членів парламенту міністр внутрішніх справ заявив, що міграція до Великої Британії "повинна зменшитися" і що протягом багатьох років існували "зловживання" з візами для лікування та догляду за хворими.

"Імміграційна політика повинна бути справедливою, законною і стабільною", - наголосив Клеверлі. 

Міграційний план з'явився після того, як минулого місяця офіційні дані показали, що чиста міграція злетіла до рекордних 745 000 у 2022 році.

Імміграція стає ключовим питанням напередодні наступних загальних виборів, які очікуються у 2024 році.

Оскільки лейбористи лідирують в опитуваннях громадської думки, пан Сунак пообіцяв "зробити все необхідне", щоб зменшити чисту міграцію.

На додаток до нових вимог до заробітної плати, уряд заявив, що запровадить наступні заходи:

  • Заборонити працівникам сфери охорони здоров'я та догляду привозити до Великої Британії членів сім'ї, які перебувають на утриманні.
  • Покласти край можливості компаній платити працівникам на 20% менше, ніж поточна ставка за роботу в дефіцитних професіях.
  • Збільшити щорічний внесок, який іноземні працівники сплачують за користування Національною службою охорони здоров'я з 624 фунтів стерлінгів до 1,035 фунта стерлінгів.
  • Підвищити мінімальний дохід для сімейних віз до 38 700 фунтів стерлінгів з 18 600 фунтів стерлінгів з наступної весни.
  • Попросити урядового радника з питань міграції переглянути порядок видачі віз для випускників, щоб "запобігти зловживанням".

Міністр внутрішніх справ повідомив членам парламенту, що зміни набудуть чинності навесні наступного року.

"Загалом, цей пакет, а також наше скорочення кількості студентів-утриманців означатиме, що в наступні роки до Великої Британії приїде приблизно на 300 000 менше людей, ніж приїхало минулого року", - заявив Клеверлі членам парламенту.

Цифра 300 000 є приблизною та базується на внутрішніх розрахунках Міністерства внутрішніх справ.

  • Зокрема, 3 грудня конгресмени США пояснили, чому голосування за виділення допомоги Україні пов’язують із посиленням кордону з Мексикою та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом.
мігранти
Велика Британiя
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