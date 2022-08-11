Очільник МЗС Латвії пригрозив видворенням із країни громадянам, які отримають російське громадянство
Глава міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс попередив про наслідки у випадку, якщо місцеві жителі оберуть отримати громадянство РФ
Про це йдеться у його дописі у твітері.
Держдума РФ восени планує обговорити можливість полегшення візового режиму та набуття громадянства РФ співвітчизникам із країн Балтії.
У відповідь глава МЗС Латвії заявив, що такі люди будуть позбавлені можливості проживати в балтійській країні.
"У такому випадку новоспечені російські громадяни не можуть отримати посвідку на проживання і повинні залишити Латвію, національні закони повинні бути відповідно уточнені", - написав Рінкевичс.
Як відомо, у Латвії існує чимала російська діаспора. Крім того, багато людей похилого віку в країні робили вибір на користь російського громадянства, аби отримувати російську пенсію, оскільки вік виходу на пенсію у Росії нижче, ніж у Латвії.
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