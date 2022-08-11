Про це йдеться у його дописі у твітері.

Держдума РФ восени планує обговорити можливість полегшення візового режиму та набуття громадянства РФ співвітчизникам із країн Балтії.

У відповідь глава МЗС Латвії заявив, що такі люди будуть позбавлені можливості проживати в балтійській країні.

"У такому випадку новоспечені російські громадяни не можуть отримати посвідку на проживання і повинні залишити Латвію, національні закони повинні бути відповідно уточнені", - написав Рінкевичс.

Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi



Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022

Як відомо, у Латвії існує чимала російська діаспора. Крім того, багато людей похилого віку в країні робили вибір на користь російського громадянства, аби отримувати російську пенсію, оскільки вік виходу на пенсію у Росії нижче, ніж у Латвії.



Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а її дії проти мирних жителів України - терористичними

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