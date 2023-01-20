Очільник МЗС Польщі: "Українська кров – це ціна вагань щодо постачання Leopard"
Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що ціною вагань у питанні надання танків Україні є кров, яку українці проливають на полі бою
Про це Збігнєв Рау написав у твіттері.
"Озброєння України для відсічі російській агресії – це не просто якась вправа з ухвалення рішень. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо постачання Leopard. Нам потрібні дії просто зараз", – написав він.
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На зустрічі у форматі "Рамштайн" контактної групи з питань оборони України у п’ятницю, 20 січня, не було узгоджено постачання Києву танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу" до цього питання.
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Водночас міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зазначив, що США рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні
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Володимир Зеленський, коментуючи засідання у Рамштайні, зауважив: "Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".
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