Про це Збігнєв Рау написав у твіттері.

"Озброєння України для відсічі російській агресії – це не просто якась вправа з ухвалення рішень. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо постачання Leopard. Нам потрібні дії просто зараз", – написав він.

На зустрічі у форматі "Рамштайн" контактної групи з питань оборони України у п’ятницю, 20 січня, не було узгоджено постачання Києву танків Leopard 2. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу" до цього питання.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зазначив, що США рішуче налаштовані показувати приклад у тому, як можна надавати допомогу Україні

Володимир Зеленський, коментуючи засідання у Рамштайні, зауважив: "Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".

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