Очільник МЗС уряду Нетаньяху вперше засудив агресію Росії в Україні
У Берліні відбулися переговори глав МЗС Ізраїлю та Німеччини, на яких представник уряду Нетаньяху вперше засудив агресію РФ в Україні
Про це міністр закордонних справ Ізраїлю заявив у вівторок, 28 лютого, у Берліні на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, пише видання "Вести Израиль".
Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен засудив російське вторгнення до України. Вперше міністр уряду Нетаніягу виступив із різкою заявою проти Росії, яка розв'язала війну 24 лютого 2022 року.
"Безумовно, я засуджую російську агресію, - заявив Коен на пресконференції в Берліні. - Водночас у Росії живе 600 тис. євреїв, Росія залишається центральним гравцем у нашому регіоні", - пояснив глава МЗС Ізраїлю.
- Нагадаємо, 16 лютого очільник МЗС Елі Коен вперше з-поміж лідерів Ізраїлю після 24 лютого 2022 року відвідав Україну та заявив, що підтримує план досягнення миру, запропонований Україною.
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