Очільник МЗС уряду Нетаньяху вперше засудив агресію Росії в Україні

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю заявив у вівторок, 28 лютого, у Берліні на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, пише видання "Вести Израиль".

Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен засудив російське вторгнення до України. Вперше міністр уряду Нетаніягу виступив із різкою заявою проти Росії, яка розв'язала війну 24 лютого 2022 року.

"Безумовно, я засуджую російську агресію, - заявив Коен на пресконференції в Берліні. - Водночас у Росії живе 600 тис. євреїв, Росія залишається центральним гравцем у нашому регіоні", - пояснив глава МЗС Ізраїлю.