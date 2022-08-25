Очільник РПЦ Кирило не поїде на зустріч релігійних лідерів у Казахстан, де він мав говорити з Папою Римським про Україну
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило не братиме участі в сьомому З'їзді лідерів світових традиційних релігій, який відбудеться в Казахстані 14-15 вересня
Про це повідомляє РІА "Новости".
Тому зустріч патріарха з Папою Римським Франциском, який їде до Казахстану 13-15 вересня, не відбудеться. Раніше передбачалося, що понтифік може зустрітися з Кирилом та обговорити можливе припинення війни в Україні.
"Ми високо цінуємо ініціативи керівництва Казахстану щодо розвитку міжрелігійного діалогу, вважаємо їх важливими та своєчасними. Цього року з благословення Святішого патріарха Кирила Російську православну церкву представлятиме офіційна делегація. Сам Святіший патріарх у роботі з'їзду не братиме участі. І, відповідно, його зустріч з папою Римським Франциском у Казахстані не планується", - сказав глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Антоній.
Він додав, що підготовку до нової зустрічі понтифіка з патріархом наразі призупинено з ініціативи Ватикану.
- Відзначимо, Папа Римський останнім часом відзначається неоднозначними заявами та рішеннями, які часто співголосні з російськими наративами. Зокрема він зазначив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе