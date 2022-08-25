Про це повідомляє РІА "Новости".

Тому зустріч патріарха з Папою Римським Франциском, який їде до Казахстану 13-15 вересня, не відбудеться. Раніше передбачалося, що понтифік може зустрітися з Кирилом та обговорити можливе припинення війни в Україні.

"Ми високо цінуємо ініціативи керівництва Казахстану щодо розвитку міжрелігійного діалогу, вважаємо їх важливими та своєчасними. Цього року з благословення Святішого патріарха Кирила Російську православну церкву представлятиме офіційна делегація. Сам Святіший патріарх у роботі з'їзду не братиме участі. І, відповідно, його зустріч з папою Римським Франциском у Казахстані не планується", - сказав глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Антоній.

Він додав, що підготовку до нової зустрічі понтифіка з патріархом наразі призупинено з ініціативи Ватикану.

Відзначимо, Папа Римський останнім часом відзначається неоднозначними заявами та рішеннями, які часто співголосні з російськими наративами. Зокрема він зазначив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".

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