Очільники МЗС Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Пусані вперше з 2019 року
У неділю, 26 листопада, міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в портовому місті Пусан, прагнучи відновити співпрацю між азіатськими сусідами та прокласти шлях до саміту трьох лідерів
Про це повідомляє Reuters.
Пекін, Сеул і Токіо домовилися про щорічні саміти з 2008 року з метою посилення дипломатичних та економічних обмінів, але двосторонні суперечки та пандемія COVID-19 перервали цей план, і востаннє лідери трьох країн зустрічалися у 2019 році.
Троє провідних дипломатів зустрілися в Пусані на своїй першій подібній зустрічі з 2019 року після того, як у вересні офіційні особи трьох країн домовилися організувати тристоронній саміт у "найближчий зручний час".
Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив, що сподівається провести поглиблені дискусії щодо північнокорейської проблематики, прагнучи досягти "практичного результату" з таких питань, як міжлюдські обміни, зміна клімату, торгівля та економіка.
"Перш за все, важливо продовжувати інституціоналізувати тристоронню співпрацю, щоб вона перетворилася на стабільну і стійку систему", - сказав Пак під час зустрічі.
Він додав, що посадовці працюватимуть над тим, щоб саміт лідерів трьох країн відбувся якнайшвидше.
Також у неділю Пак окремо зустрівся зі своїми колегами, японським лідером Йоко Камікавою і китайським лідером Ван І.
У заяві міністерства закордонних справ Сеула йдеться, що Пак і Камікава засудили запуск Північною Кореєю минулого тижня свого першого супутника-шпигуна і домовилися посилити реакцію на збройні угоди між Пхеньяном і Москвою.
Міністерство закордонних справ Пекіна заявило, що Ван застеріг Пак від політизації економічних і технологічних питань на тлі напруженості у відносинах між Китаєм і США щодо напівпровідників та інших торговельних суперечок.
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