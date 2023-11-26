Очільники МЗС Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Пусані вперше з 2019 року

Про це повідомляє Reuters.

Пекін, Сеул і Токіо домовилися про щорічні саміти з 2008 року з метою посилення дипломатичних та економічних обмінів, але двосторонні суперечки та пандемія COVID-19 перервали цей план, і востаннє лідери трьох країн зустрічалися у 2019 році.

Троє провідних дипломатів зустрілися в Пусані на своїй першій подібній зустрічі з 2019 року після того, як у вересні офіційні особи трьох країн домовилися організувати тристоронній саміт у "найближчий зручний час".

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив, що сподівається провести поглиблені дискусії щодо північнокорейської проблематики, прагнучи досягти "практичного результату" з таких питань, як міжлюдські обміни, зміна клімату, торгівля та економіка.

"Перш за все, важливо продовжувати інституціоналізувати тристоронню співпрацю, щоб вона перетворилася на стабільну і стійку систему", - сказав Пак під час зустрічі.

Він додав, що посадовці працюватимуть над тим, щоб саміт лідерів трьох країн відбувся якнайшвидше.

Також у неділю Пак окремо зустрівся зі своїми колегами, японським лідером Йоко Камікавою і китайським лідером Ван І.

У заяві міністерства закордонних справ Сеула йдеться, що Пак і Камікава засудили запуск Північною Кореєю минулого тижня свого першого супутника-шпигуна і домовилися посилити реакцію на збройні угоди між Пхеньяном і Москвою.

Міністерство закордонних справ Пекіна заявило, що Ван застеріг Пак від політизації економічних і технологічних питань на тлі напруженості у відносинах між Китаєм і США щодо напівпровідників та інших торговельних суперечок.