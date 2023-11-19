Японія провела навчання на острові Токуносіма за сценарієм імовірного нападу Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Через зростання напруги у відносинах із Китаєм, Росією та Північною Кореєю, навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань під назвою 05JX, які мали показати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захистити територію Японії та інфраструктуру, включаючи атомні електростанції.

"Мета JX — показати, що якщо виникає надзвичайна ситуація в результаті нападу, ми можемо реагувати спільними зусиллями", — сказав генерал Йосіхіде Йошіда, начальник штабу Об’єднаного штабу Сил самооборони.

Десантні машини сухопутних сил самооборони були запущені з двох десантних кораблів морських сил самооборони. Інші війська прибули на надувних гумових човнах з важким обладнанням, доставленим на берег військовими кораблями на повітряній подушці.

На відміну від багатьох пляжів уздовж південно-західного ланцюга островів Японії, що тягнеться до Тайваню, на пляжі Токуносіма немає коралового рифу, який ускладнив би військові операції.