Японія провела навчання на острові Токуносіма за сценарієм імовірного нападу Китаю
19 листопада японські морські піхотинці на десантних машинах-амфібіях штурмували пляж острова Токуносіма біля Східнокитайського моря, щоб імітувати витіснення загарбників з території, яка, на думку Токіо, вразлива для нападу з боку Китаю
Про це повідомляє Reuters.
Через зростання напруги у відносинах із Китаєм, Росією та Північною Кореєю, навчання на південно-західному острові Токуносіма завершили 11-денну серію загальнонаціональних навчань під назвою 05JX, які мали показати готовність сухопутних, морських і повітряних сил захистити територію Японії та інфраструктуру, включаючи атомні електростанції.
"Мета JX — показати, що якщо виникає надзвичайна ситуація в результаті нападу, ми можемо реагувати спільними зусиллями", — сказав генерал Йосіхіде Йошіда, начальник штабу Об’єднаного штабу Сил самооборони.
Десантні машини сухопутних сил самооборони були запущені з двох десантних кораблів морських сил самооборони. Інші війська прибули на надувних гумових човнах з важким обладнанням, доставленим на берег військовими кораблями на повітряній подушці.
На відміну від багатьох пляжів уздовж південно-західного ланцюга островів Японії, що тягнеться до Тайваню, на пляжі Токуносіма немає коралового рифу, який ускладнив би військові операції.
- 4 листопада прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що співпрацює з Філіппінами і США для захисту свободи Південнокитайського моря через напругу у відносинах з Китаєм у регіоні.
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