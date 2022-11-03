Очільники МЗС США та Туреччини обговорили співпрацю в рамках НАТО проти агресії РФ

Про це повідомили в середу, 2 листопада, в Держдепартаменті США за результатами розмови двох лідерів.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили шляхи подальшого покращення координації та єдності НАТО у відповідь на війну РФ проти України",- зазначається в повідомленні американського відомства.

Глава Держдепу також подякував турецькому міністру за зусилля його країни щодо відновлення дії зернової угоди, нагадування Москві про важливість виконання домовленостей за посередництва ООН та її зобов’язань щодо підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, за найактивнішої участі Туреччини у середу, 2 листопада, вдалося відновити роботу "зернового коридору".

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