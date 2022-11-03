Очільники МЗС США та Туреччини обговорили співпрацю в рамках НАТО проти агресії РФ
Глави зовнішньополітичних відомств США й Туреччини обговорили в середу зусилля для покращення взаємодії НАТО в умовах протистояння російській збройній агресії
Про це повідомили в середу, 2 листопада, в Держдепартаменті США за результатами розмови двох лідерів.
"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили шляхи подальшого покращення координації та єдності НАТО у відповідь на війну РФ проти України",- зазначається в повідомленні американського відомства.
Глава Держдепу також подякував турецькому міністру за зусилля його країни щодо відновлення дії зернової угоди, нагадування Москві про важливість виконання домовленостей за посередництва ООН та її зобов’язань щодо підтримки глобальної продовольчої безпеки.
- Нагадаємо, за найактивнішої участі Туреччини у середу, 2 листопада, вдалося відновити роботу "зернового коридору".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 38.58Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе