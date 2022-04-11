Очільником новоствореної Костянтинівської міської військової адміністрації став Олексій Рослов, - Донецька ОВА

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив на своєму Telegram-каналі.



"Створення військових адміністрацій у громадах Донеччини – це вимушений крок, продиктований воєнним часом. Впевнений, що Костянтинівська МВА працюватиме ефективно на захист держави та наших громадян", - прокоментував Кириленко.



Розпорядженням №53/2022-рп очільником Костянтинівської МВА призначено Олексія Рослова.



Кириленко також наголосив, що Костянтинівка наразі має безліч нагальних проблем. За його словами, тепер їх буде простіше вирішувати.



Також нового очільника одержала Бахмутська райдержадміністрація. Ним став Сергій Кальян, відповідно до Розпорядження Президента України №52/2022-рп.



Нагадаємо, що 10 квітня Зеленський видав указ про створення міської військової адміністрації у Костянтинівці на Донеччині