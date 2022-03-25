Очільниця Міноборони Чехії не поїде до Будапешту на зустріч міністрів V4 через відмову Угорщини допомагати Україні
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Будапешт на міністерську зустріч країн "Вишеградської четвірки" через позицію Угорщини щодо України
Про це Яна Чернохова написала у Twitter, передає "Еспресо. TV".
"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4 (ср-чт). Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні!", - написала Чернохова.
- Нагадаємо, "Маємо триматися далі від цієї війни": Сійярто відкинув критику Зеленського щодо блокування санкцій проти РФ і транзиту зброї для України
- "Сподіваємося, що Угорщина перегляне позицію заради спільного миру": МЗС України відреагувало на заяву Сійярто щодо транзиту зброї та санкцій проти РФ у сфері енергетики
- Віталій Портников: Орбан ганьбить угорський народ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе