Очільниця Міноборони Чехії не поїде до Будапешту на зустріч міністрів V4 через відмову Угорщини допомагати Україні

Про це Яна Чернохова написала у Twitter, передає "Еспресо. TV".

"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4 (ср-чт). Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні!", - написала Чернохова.

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