"Сподіваємося, що Угорщина перегляне позицію заради спільного миру": МЗС України відреагувало на заяву Сійярто щодо транзиту зброї та санкцій проти РФ у сфері енергетики

Про це написав y Facebook речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі", - зазначив він.

Ніколенко акценитував, що наразі йдеться про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема, і угорське суспільство.

"Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу. Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ - це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств", - наголосив речник МЗС.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Євроради оголосив список країн, які підтримують Україну і окремо звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо санкцій проти російських енергоносіїв.