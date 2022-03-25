"Сподіваємося, що Угорщина перегляне позицію заради спільного миру": МЗС України відреагувало на заяву Сійярто щодо транзиту зброї та санкцій проти РФ у сфері енергетики
Україна сподівається, що Угорщина заради миру в Європі змінить свою позицію щодо транзиту зброї її територією і санкцій проти РФ у сфері енергетики
Про це написав y Facebook речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі", - зазначив він.
Ніколенко акценитував, що наразі йдеться про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема, і угорське суспільство.
"Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу. Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ - це, насправді, давати Росії більше простору для наступу та вбивств", - наголосив речник МЗС.
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