Одесити спокійні та напоготові, – журналістка та поетка з Одеси

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



"Працюють ринки, магазини та навіть кав’ярні. Ми готові давати відсіч ворогу.", – зазначила Балаба.



Читайте також: Зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось – нічого не міняє, – генерал-майор запасу СБУ



Журналістка додала: “Ми знаємо, що окупанти зараз нас лякають, збирають війська на Південь, заводять багато військ у Херсонську область. Не зважаючи на те, ми готові прийняти ворога “як треба”. "В місті черги в тероборону, блокпости працюють, є чергування. Одесити вірять в ЗСУ".

Окрім того, Балаба наголосила: "В Одесі було чимало людей, які вірили, що росія – братня країна. Проте зараз вони або не заважають, або активно допомагають армії".