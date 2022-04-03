Одесити спокійні та напоготові, – журналістка та поетка з Одеси
Олена Балаба зауважила, що одесити зараз спокійні, зранку, ще коли були тривоги, була паніка, проте зараз місто працює
Про це вона сказала в етері Espreso TV.
"Працюють ринки, магазини та навіть кав’ярні. Ми готові давати відсіч ворогу.", – зазначила Балаба.
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Журналістка додала: “Ми знаємо, що окупанти зараз нас лякають, збирають війська на Південь, заводять багато військ у Херсонську область. Не зважаючи на те, ми готові прийняти ворога “як треба”. "В місті черги в тероборону, блокпости працюють, є чергування. Одесити вірять в ЗСУ".
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