English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Один із лідерів галузі: Україна арештувала активи російського підприємства на 350 млн грн

Один із лідерів галузі: Україна арештувала активи російського підприємства на 350 млн грн

18 серпня, 2022 четвер
00:23
Економіка ОГПУ

Суд арештував нерухомість і корпоративні права одного з найбільших в Україні виробників напівфабрикатів, що належить росіянину

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

"Загальна сума арештованого становить понад 350 млн грн.  Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

У 2019-2021 роках підприємство ухилилося від сплати податків на 150 млн грн.

Водночас Бюро економічної безпеки зазначає, що схему ухилення від податків організували за допомогою конвертаційного центру.

"Службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій", - повідомляє БЕБ.

Видання "Економічна правда" припускає, що йдеться про ТМ "Єрмоліно", яка належить ТОВ "Інвест Альянс" російського бізнесмена Іллі Алєксандрова. За даними видання, підприємство назване на честь російського міста Єрмоліно Калужської області РФ, де зареєстроване товариство "Инвест Альянс".

На сайті підприємства йдеться, що ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
бізнес
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Валерій Залужний
17 серпня, 2022 середа
Залужний: ракетні системи вздовж кордону в Білорусі викликають занепокоєння, окупанти продовжують наступ по всій лінії фронту
Володимир Соловйов
17 серпня, 2022 середа
"Нам их на хрен не жалко": в разі закриття Європи для росіян кремлівські пропагандисти "анонсують" війну з НАТО і ядерні удари
Андрій Піонтковський
13 серпня, 2022 субота
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.2
    Купівля 39.2
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
18 серпня
00:52
ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці: вбито від 10 до 15 окупантів, приблизно таку ж кількість поранено
ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці: вбито від 10 до 15 окупантів, приблизно таку ж кількість поранено
00:29
Apple презентує нові пристрої iPhone 7 вересня, - Bloomberg
2022, середа
17 серпня
23:50
"Бенфіка" - "Динамо"
"Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів
23:29
На фото Володимир Зеленський
"Армія РФ повинна піти з Запорізької АЕС без умов і якнайшвидше": Зеленський повідомив про підготовку візиту МАГАТЕ на станцію
23:17
Артем Довбик (в центрі)
"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекери дали обнадійливий прогноз на матч українців у Лізі Європи
22:59
Оновлено
Довженко-Центр
Довженко-Центр заявляє про ліківідацію національного кіноархіву. У Мінкульті кажуть, що мова про "реорганізацію"
22:52
Оновлено
салтівка обстріл
Росія обстріляла гуртожиток у Салтівському районі Харкова. Шість людей загинуло, 16 - поранено
22:37
Аналітика
Сергій Згурець
Російські військові керівники вже на своїй шкурі відчувають полювання з боку ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:26
"Війна диктує нові вимоги": Малюська заявив про масштабні скорочення у Мін'юсті
22:23
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 серпня
21:43
Опалювальний сезон: Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів на закупівлю газу
21:20
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен
"Краща інвестиція в безпеку Європи і світу": Блінкен і Кулеба обговорили подальше постачання зброї Україні
21:00
Оновлено
Караваєв, Шапаренко
"Динамо" - "Бенфіка": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
20:59
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
Російські пропагандисти повідомляють про зміну командувача Чорноморського флоту РФ
20:42
хакери
У Держспецзв'язку пояснили, чи безпечно відвідувати сайти в режимі анонімного перегляду
20:37
Інфографіка
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:30
Букерівська премія
Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік
20:30
Ексклюзив
за Путіна
Коли загине 100-120 тисяч росіян, тоді всі в РФ зрозуміють, що йде велика війна, - військовий аналітик
20:08
Азов
Знищили ворожі штаб і БМП: ЗСУ показали відео роботи ССО "Азов"
19:59
Данія
Данія збирається обмежити в’їзд туристів з РФ
19:54
стрибки з вишки, Софія Лискун
Українка виборола срібло на ЧЄ у стрибках з вишки
19:33
ВООЗ
Смертність від COVID-19 у світі зросла на 35% за останні чотири тижні, - ВООЗ
19:20
мова
"Українською, будь ласка": у Дніпрі затвердили програму підтримки української мови
19:17
ЗСУ в районі Соледара придушили усі спроби Росії покращити тактичне положення
19:11
кібератака
Хакери атакували сайт путінської партії "Єдина Росія"
19:11
окупанти
Окупанти зазнають втрат, деморалізовані, вчиняють саботаж та вдаються до самоскалічень, - Генштаб
19:06
Михайло Федоров
Криптофонд Aid For Ukraine зібрав $54 млн на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву
19:02
російскі окупанти в Енергодарі
У Запорізькій області Росія має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки
19:00
Анонс
Вони або ми: що означає перемогти Росію? Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:57
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в РФ, - розвідка
18:48
окупант
На Сіверському напрямку росіяни вдосконалюють фортифікаційне обладнання позицій, - Генштаб
18:48
Валерій Залужний
Генерал Валерій Залужний: Я б проїхався по Красній площі на танку під українським прапором
18:34
Норвегія
Норвегія надасть новий пакет військової допомоги для України та тренуватиме українських воїнів
18:31
ДБР
У ДБР розслідуватимуть законність перетину державного кордону "Батальйоном Монако"
18:23
Ексклюзив
Херсон
Росіяни розуміють, що втрата Херсона означатиме поразку у війні з Україною, - військовий аналітик Левін
18:22
Усик - Джошуа
Ми народжені для того, щоб змагатися за життя, чи за пояси, чи просто за щось, - Усик перед боєм з Джошуа
18:13
Вибух у Криму
У "МНС Криму" заявили, що внаслідок вибухів складу біля Джанкоя пошкоджено 9 багатоквартирних і 70 приватних будинків
18:12
Андрій Ярмоленко
Ярмоленка довелося ховати на базі в Чернігові, щоб його не забрали в "Спартак", - екстренер "Динамо" Сабо
17:57
В Україні почав роботу Фонд ім. Шептицького
Допомагатиме жінкам, які пережили російський полон: в Україні почав роботу Фонд ім. Шептицького
17:50
Німеччина уряд
У Німеччині очікують активізації російської пропаганди і шпигунів у найближчі місяці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV