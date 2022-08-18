Один із лідерів галузі: Україна арештувала активи російського підприємства на 350 млн грн

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

"Загальна сума арештованого становить понад 350 млн грн. Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

У 2019-2021 роках підприємство ухилилося від сплати податків на 150 млн грн.

Водночас Бюро економічної безпеки зазначає, що схему ухилення від податків організували за допомогою конвертаційного центру.

"Службові особи компанії, що є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій", - повідомляє БЕБ.

Видання "Економічна правда" припускає, що йдеться про ТМ "Єрмоліно", яка належить ТОВ "Інвест Альянс" російського бізнесмена Іллі Алєксандрова. За даними видання, підприємство назване на честь російського міста Єрмоліно Калужської області РФ, де зареєстроване товариство "Инвест Альянс".

На сайті підприємства йдеться, що ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні.

Раніше Україна арештувала корпоративні права і 35 об'єктів пов'язаного з РФ підприємства на понад 2,3 млрд грн.

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