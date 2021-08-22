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Один-на-один Зеленський та Меркель обговорили чотири великі теми

22 серпня, 2021 неділя
15:54
Суспільство

Війна на Донбасі, "Північний потік - 2", "зелена енергетика" та Афганістан

Саме на цих темах, за словами президента України Володимира Зеленського, була зосереджена увага під час його спілкування в неділю, 22 серпня 2021 року, з федеральною канцлеркою Німеччини Ангели Меркель. Про це глава держави заявив на спільному з керівницею німецького уряду 30-хвилинному брифінгу в Маріїнському палаці, розповідає Еспресо.TV.

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"Пріоритетною темою наших переговорів був процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Важливо, щоб у рамках "Нормандського формату" Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах", - сказав президент.

При цьому він перерахував конкретні проблеми, що існують зараз у відносинах з Росією на Донбасі.

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"Ми прагнемо домогтися режиму постійного і сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій та довгоочікуваного доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного хреста", - заявив Зеленський.

Ще однією темою обговорення була, як зазначив Зеленський, "енергетична безпека та "Північний потік-2".

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"Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Єврокомісією та урядом ФРН найближчим часом", - розкрив деталі Володимир Зеленський.

Також сторони зупинилися на поточному стану справ в Афганістані.


 

  • Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Меркель прибула до Києва на перемовини з президентом Зеленським.
  • Перед цим вона зустрічалася у Москві з Путіним.



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