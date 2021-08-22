Один-на-один Зеленський та Меркель обговорили чотири великі теми

Саме на цих темах, за словами президента України Володимира Зеленського, була зосереджена увага під час його спілкування в неділю, 22 серпня 2021 року, з федеральною канцлеркою Німеччини Ангели Меркель. Про це глава держави заявив на спільному з керівницею німецького уряду 30-хвилинному брифінгу в Маріїнському палаці, розповідає Еспресо.TV.



Читайте також: Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"

"Пріоритетною темою наших переговорів був процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Важливо, щоб у рамках "Нормандського формату" Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах", - сказав президент.

При цьому він перерахував конкретні проблеми, що існують зараз у відносинах з Росією на Донбасі.



Читайте і дивіться також: Зеленський повинен "послати" Меркель і домовитися з Байденом, - Піонтковський

"Ми прагнемо домогтися режиму постійного і сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій та довгоочікуваного доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного хреста", - заявив Зеленський.



Ще однією темою обговорення була, як зазначив Зеленський, "енергетична безпека та "Північний потік-2".



Читайте також: Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни



"Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Єврокомісією та урядом ФРН найближчим часом", - розкрив деталі Володимир Зеленський.



Також сторони зупинилися на поточному стану справ в Афганістані.





Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Меркель прибула до Києва на перемовини з президентом Зеленським.

Перед цим вона зустрічалася у Москві з Путіним.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb