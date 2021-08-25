Один з кращих тренерів світу Гвардіола зізнався, де хоче працювати після "Ман Сіті"
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що хотів би спробувати себе у збірній
Про це повідомляє Globo Esporte.
За словами Гвардіоли, він допрацює свій контракт до 2023 року, але потім йому знадобиться відпочинок, щоб підготуватись до роботи в збірній.
"Так, наступним кроком буде збірна, якщо така можливість трапиться. Мені знадобиться відпочинок після 7 років в "Сіті", мені потрібно буде зупинитися і озирнутися, чогось навчитися у інших тренерів і, можливо, очолити збірну. Я б хотів попрацювати на Євро, на Кубку Америки, на чемпіонаті світу", - сказав іспанець.
Хосеп Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. Під його керівництвом команда тричі стала чемпіоном Англії, встановивши рекорд за набраними очками в одному розіграші прем'єр-ліги, а також здобула Кубок Англії, два Суперкубка країни і три Кубка ліги.
Також 50-річний Хосеп Гвардіола з 2008 до 2012 року тренував іспанську "Барселону". У 2013 – 2016 роках очолював німецьку "Баварію".
- У листопаді минулого року головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола продовжив контракт із англійським клубом до 2023 року.
- 6 липня головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що в англійського топ-клубу немає коштів, щоб підсилити лінію атаки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе