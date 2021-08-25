Один з кращих тренерів світу Гвардіола зізнався, де хоче працювати після "Ман Сіті"

Про це повідомляє Globo Esporte.



За словами Гвардіоли, він допрацює свій контракт до 2023 року, але потім йому знадобиться відпочинок, щоб підготуватись до роботи в збірній.



"Так, наступним кроком буде збірна, якщо така можливість трапиться. Мені знадобиться відпочинок після 7 років в "Сіті", мені потрібно буде зупинитися і озирнутися, чогось навчитися у інших тренерів і, можливо, очолити збірну. Я б хотів попрацювати на Євро, на Кубку Америки, на чемпіонаті світу", - сказав іспанець.

Хосеп Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року. Під його керівництвом команда тричі стала чемпіоном Англії, встановивши рекорд за набраними очками в одному розіграші прем'єр-ліги, а також здобула Кубок Англії, два Суперкубка країни і три Кубка ліги.

Також 50-річний Хосеп Гвардіола з 2008 до 2012 року тренував іспанську "Барселону". У 2013 – 2016 роках очолював німецьку "Баварію".

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