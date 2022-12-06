Один з ударів по аеродрому РФ координував український спецназ, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними міноборони Росії та українського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, безпілотники, які спричинили вибухи на аеропортах РФ у понеділок, 5 грудня, були випущені з території України. Зазначають, що один з ударів скерував один зі спецпідрозділів. Він був поблизу бази та допомагав навести БПЛА на ціль.

"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - пише NYT.

Водночас український уряд відмовився брати на себе відповідальність за вибухи на аеропортах РФ.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.

Ввечері 5 грудня в міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.