Один з ударів по аеродрому РФ координував український спецназ, - NYT
Один з ударів безпілотників, які були запущені з території України по російських аеропортах, нібито скоординував український спецназ
Про це повідомляє The New York Times.
За даними міноборони Росії та українського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, безпілотники, які спричинили вибухи на аеропортах РФ у понеділок, 5 грудня, були випущені з території України. Зазначають, що один з ударів скерував один зі спецпідрозділів. Він був поблизу бази та допомагав навести БПЛА на ціль.
"Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані", - пише NYT.
Водночас український уряд відмовився брати на себе відповідальність за вибухи на аеропортах РФ.
- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.
- Ввечері 5 грудня в міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
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