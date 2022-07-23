Про це повідомляє CNN.

Поліція міста Рентон, що неподалік Сіетла, розслідує обставини перестрілки, внаслідок якої загинула одна людина і ще 5 зазнали поранень.

За словами очевидців, на вулиці зібралось велике скупчення людей, а згодом пролунали постріли. Зброю застосували одразу кілька осіб, повідомили в поліції. Триває слідство.

Додамо, 6 червня внаслідок стрілянини у США загинув професійний боксер.

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