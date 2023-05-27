ОДКБ розвалиться через поразку РФ у війні проти України, - експерт із безпеки Мусаєв
ОДКБ - практично мертве об'єднання, яке найближчими роками розвалиться через поразку РФ у війні проти України
Про це сказав експерт із безпеки Альнур Мусаєв у етері Еспресо.
"Вірменія вже вустами прем’єр-міністра Пашиняна каже про те, що в неї нема перспективи залишатися в ОДКБ. Це дуже серйозний момент і надто тривожний дзвінок для Росії. ОДКБ на сьогодні практично померле об’єднання, яке не має перспективи", - зауважив він.
Експерт додав, що ОДКБ не втручатиметься в жодні війни за межами його країн, а також не вирішило питання з Нагірним Карабахом, Таджикистаном і Киргизстаном.
"Отже, ОДКБ втрачає свої можливості абсолютно, і найближчими роками, я прогнозую, ситуація з ОДКБ просто розвалиться "автоматом" у зв’язку з прийдешньою поразкою Росії на своєму західному фронті. Це вже видно будь-кому", - наголосив Альнур Мусаєв.
- У січні Вірменія відмовилася від проведення навчань ОДКБ на своїй території.
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