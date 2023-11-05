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OPINION

Одні на Закарпатті у жалобі за загиблими 128-ї бригади, інші - вітають московського попа

Олексій Любецький
5 листопада, 2023 неділя
14:04
Погляд Олексій Лабецький

128... У Запорізькій області загинули мої земляки та побратими...

Я не маю компетенції говорити про причини трагедії, але я з упевненістю можу сказати, хто винен. І не тільки у цій Трагедії, а й у багатьох інших. Це Росія та все, що з нею пов'язано, зокрема російська церква.

Очільник якої благословив війну з Україною, очільник, проти якого СБУ порушила кримінальну справу за кількома статтями...

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У дні, коли Закарпаття в жалобі, я бачу публічні привітання з днем народження одному з московських попів, т.зв. митрополиту Ужгородському та Мукачівському.

А ще гидко, що одним з цих людей є військовий, який був колись зі мною в одному батальйоні...

Ганьба тобі, Федоре!

Джерело

Про автора. Олексій Лабецький, воїн ЗСУ, бойовий медик 128-ї бригади

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