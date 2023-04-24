Про це він розповів в етері Еспресо.

Інженер-розробник дав коментар щодо готовності російських ППО до дій українських дронів.

"Росіяни теж не стоять не місті, вони пристосовуються, вивчають, приділяють багато уваги розвитку нових систем радарів, не тільки радіоелектронної боротьби, а й радіоелектронної розвідки. Тобто навіть, якщо дрона не видно на радарі, то його чути іншими засобами. Але території великі, і коли летить низенько маленький дрон, то його за 10 км не бачить жодна РЕБ чи радари. Звичайно, росіяни готувалися воювати й проти літаків теж, які коштують мільйони доларів, відповідно, їх економічно доцільно збивати ракетами вартістю сотні тисяч доларів. А працювати ракетами, які коштують $100 000 чи $300 000, проти дронів вартістю $1000 або $2000, то це противника економічно виснажує", - зауважив інженер-розробник.

Віталій Бризгалов додав, що ракети у РФ дуже швидко закінчуються, а в умовах санкцій їм складно виробити їх у великій кількості.

"Одночасна робота 50 наших дронів може паралізувати будь-яку російську ППО, бо дрони можуть імітувати цілі чи створювати завади, також виявляти цілі, а ударні дрони можуть знищувати вказані місця. Може бути дуже цікаво, коли дронів багато, тому ми саме і концентруємося на масовому виробництві ударних дронів, які можуть працювати з будь-якими цілями, маючи відповідну підготовку та систему на борту. Дрони можуть бути різноманітні, тобто сам носій є універсальним, тому на нього можна встановити камеру з великої оптикою, а можна і просто орієнтуватися по приладах", - пояснив Бризгалов.