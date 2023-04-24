Про це інформують росЗМІ.

Місцева жителька виявила розбитий дрон за 300 метрів від свого будинку в лісовому масиві неподалік міста Ногінськ. Росіянка заявила в поліцію.

Пропагандисти пишуть, що йдеться про багатоцільовий безпілотний ударний авіаційний комплекс UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра.

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Усередині знайшли близько 30 брикетів з вибуховою речовиною масою по 570 г.

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У Росії припускають, що у БПЛА могло закінчитися паливо, тому він не долетів до цілі - Москви. Адже Ногінськ розташований у 60 км від столиці РФ.