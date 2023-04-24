У Володимирській області РФ розслідують "бавовну": лишилися три вирви

Про це у неділю, 23 квітня 2023 року, повідомило керівництво області.

"Інцидент стався увечері 22 квітня. Постраждалих під час інциденту немає, загрози життю та здоров'ю місцевих жителів також немає", - йдеться в заяві на ТГ-каналі уряду Володимирської області РФ.

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За даними джерел російського інформаційного телеграм-каналу Baza, увечері 22 квітня до поліції звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що почув гучний вибух в лісосмузі.

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"Співробітники поліції, які приїхали на місце, виявили відразу три ворви різного розміру. Одна з них діаметром 5 метрів і глибиною 2,5 метра. Друга - діаметром 2,5 метра та глибиною метр. Третя ще менша - діаметром 1 метр і глибиною 0,5 метра. При цьому лише одна з вирв, найбільша, є новою. Інші, ймовірно, з'явилися ще взимку", - розповідає Baza.

Крім того, на місці було виявлено пластикові та металеві уламки. На місці також було знайдено чиїсь сліди. Хто влаштував ці вибухи і що саме вибухнуло, наразі невідомо.