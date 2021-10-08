Офіс генпрокурора проситиме заарештувати Медведчука з мільярдною заставою, - Венедіктова
Прокуратура проситиме суд заарештувати лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з альтернативою вийти з-під варти за 1 мільярд гривень
Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу, передає РБК-Україна.
"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор.
Вона додала, що такий розмір застави визначили з урахуванням того, що стосовно фігуранта справи Олега Кузяри мали ж таке клопотання.
- Служба безпеки України повідомила про нову підозру лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку: йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
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