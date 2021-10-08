Офіс генпрокурора проситиме заарештувати Медведчука з мільярдною заставою, - Венедіктова

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу, передає РБК-Україна.

"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор.

Вона додала, що такий розмір застави визначили з урахуванням того, що стосовно фігуранта справи Олега Кузяри мали ж таке клопотання.

Служба безпеки України повідомила про нову підозру лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку: йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.