Про це в ефірі Еспресо заявив голова ради громадського контролю (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"В конкурсі на очільника НАБУ були враховані помилки конкурсу на главу САП. Ми розраховуємо, що цей конкурс пройде ліпше, бо він краще побудований. Там у міжнародників є вирішальний конкурс. На нього прийшло 74 особи, 20 не склали знання законів. Зараз ми маємо 50 людей, які будуть складати різні тести і проходити співбесіду", - зазначив Савчук.

За його словами, коли залишиться двадцять кандидатів, РГК та антикорупційні активісти будуть докладно розповідати про кожного кандидата, який має потенційні шанси на виграш.

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"Офіс президента і влада заклали невеликий казус у конкурс - вони чомусь вирішили, що у фіналі будуть три людини і Кабмін буде одного з нього обирати. Вони сподіваються, що з цих трьох вийде отримати когось одного, з яким можна домовитися умовно. Конкурс визначає переможця, його треба призначити. Наше завдання - щоб всі троє фіналістів були хорошими", - наголосив голова РГК.

Він розповів про настрої в НАБУ.

"Вони кажуть, що якщо прийде людина, яка не хоче працювати, вони просто витиснуть його із структури. Вони кажуть, що витратили багато сил, щоб створити нормальний правоохоронний орган і вони не збираються давати успішно працювати лояльному до когось керівнику", - підсумував Савчук.

Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.