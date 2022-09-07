НАБУ може функціювати без директора, але очільник - це захист від впливів, - голова ради громадського контролю Бюро Савчук

Про це в ефірі Еспресо заявив голова ради громадського контролю (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"НАБУ може функціювати без директора. Це не добре. Але катастрофічних проблем не буде", - сказав він.

За словами Савчука, директор антикорупційного органу - це не лише функція, а й політичний щит для своїх співробітників.

"Коли не було очільника САП - дуже важко було прокурорам виконувати свої обов'язки через тиск корупціонерів, пов'язаних з політикою і владою. Не всі можуть протидіяти такому впливу. Залякати чи купити рядового прокурора значно простіше, якщо немає політичної підтримки і захисту. Очільник установи - це певний щит, який закриває від таких впливів і також робота іде значно швидше. Пост директора НАБУ має схожу роль. Установі для повноцінної роботи потрібен лідер, який буде розвивати її. Чи страждає НАБУ від відсутності директора - ні, але це не означає, що він не потрібен", - вважає голова РГК.