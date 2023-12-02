Офіцер "Легіону Свободи" спрогнозував розвиток подій на Авдіївському напрямку
Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що сьогодні зарано прогнозувати розвиток подій на Авдіївському напрямку через активні та динамічні бої на цій ділянці фронту
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми маємо боротись за кожен метр української землі. Героїзм та титанічна праця звісно чудово, проте має бути своєчасне підвезення боєкомплекту та куплені дрони. Оскільки війна це не тільки героїзм особового складу, а й ефективна логістика. Саме від цього буде залежати подальша ситуація на Авдіївському напрямку", - пояснив Морозов.
Офіцер зауважив, що Сили оборони намагаються покращити ситуацію на Авдіївському напрямку.
"На Авдіївському напрямку може відбутись все що завгодно, оскільки бойові дії тут дуже інтенсивні та динамічні. Промзона може стати сірою зоною бойових дій, а можливо справа дійде і до вуличних боїв у місті. Сьогодні Авдіївський напрямок - дуже складна ділянка фронту, де ворог проводить активні наступальні дії, а ми намагаємось їх стримати. Про перспективу важко говорити. Ворог має локальні тимчасові успіхи. Звісно ми готуємось до найгіршого, але й намагаємось покращити ситуацію", - додав він.
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