В ISW розповіли, для чого військове керівництво РФ бреше про "активну оборону" Авдіївки

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 грудня під час селекторної наради з російським військовим керівництвом Шойгу заявив, що війська РФ начебто ведуть активну оборону в Україні та захоплюють більш вигідні позиції на кожному оперативному напрямку.

За даними експертів, російський міністр відзначив ті бригади, які, ймовірно, діють в районах, де російські війська проводять наступальні операції на сході України, а не обороняються від українських контрнаступальних операцій в Запорізькій області.

Міністр оборони Шойгу та президент Росії Володимир Путін раніше називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки "активною обороною" після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.

Російські війська розпочали два наступні великомасштабні наступи для захоплення. Авдіївка з початку жовтня 2023 року та продовжують високі темпи виснажливих піхотних штурмів навколо міста.

На думку аналітиків, характеристика російськими офіційними особами цих наступів як частини "активної оборони" навмисно вводить в оману. Українські війська ніколи не проводили масштабних наступальних операцій у районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і Авдіївка є відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року.

"Проте керівництво РФ продовжувало хибно називати операції навколо Авдіївка активною обороною, що, ймовірно, пояснює відсутність будь-якого значного російського прогресу навколо Авдіївки, попри більш ніж два місяці широкомасштабних російських атак", - пояснюють в Інституті.

Там наголосили, що російське військове командування мало б переслідувати певну оперативну мету, якби воно визнало операції із захоплення Авдіївки наступальним заходом. Таким чином рамки "активної оборони" дозволяють військовому керівництву РФ заявляти про успіх, доки російські війська перешкоджають українським силам досягти будь-яких значних успіхів, що є цілком досяжною метою, враховуючи, що українські сили не проводять і ніколи не проводили контрнаступальних операцій навколо Авдіївки.

"Оборонне" формулювання російським командуванням наступальних дій навколо Авдіївки, а також локальних наступальних операцій в інших місцях на сході України свідчить про те, що воно не впевнене у здатності російських військових трансформувати тактичні досягнення в оперативно значущі успіхи.

Президент Росії Володимир Путін, очевидно, стурбований зменшенням підтримки війни з боку росіян напередодні президентських виборів 2024 року, тому, ймовірно, вирішив применшити масштаби російських операцій для російської громадськості.

"Зростаюча невідповідність між великими російськими втратами в цих наступальних операціях і тим, як російське командування представляє ці операції, може підживлювати невдоволення в ширшому російському інформаційному просторі", – констатують у звіті ISW.