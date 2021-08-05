Офіційний курс: долар дещо зріс в ціні

Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 4 cерпня курс становив 26,84 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 5 серпня встановлено на рівні 31,95 грн/євро. Станом на 4 серпня курс складав 31,89 грн/євро.

На готівковому ринку 5 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,93 продають - по 27,10 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 27 грн/$, продажу - в межах 26,97 - 27,20 грн/$.