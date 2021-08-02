Офіційний курс: долар і євро трохи подешевшали

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 31 липня курс становив 26,89 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 2 серпня встановлено на рівні 31,89 грн/євро. Станом на 31 липня курс складав 31,91 грн/євро.

На готівковому ринку 2 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,87 продають - по 27 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 26,91 грн/$, продажу - в межах 26,87 - 27,80 грн/$.