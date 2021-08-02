Офіційний курс: долар і євро трохи подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 2 серпня 2021 року на позначці 26,82 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 31 липня курс становив 26,89 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 2 серпня встановлено на рівні 31,89 грн/євро. Станом на 31 липня курс складав 31,91 грн/євро.
На готівковому ринку 2 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,87 продають - по 27 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,70 до 26,91 грн/$, продажу - в межах 26,87 - 27,80 грн/$.
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